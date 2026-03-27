Главные новости за 27 марта: Новороссийск

На торги выставлены семь земельных участков бывшего депутата Новороссийска Георгия Середина. Все наделы находятся в Краснодарском крае, в поселке Семигорье Приморского округа города Новороссийска.

АО «Псковвтормет» уведомило о намерении подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Новоросметалл». Компании ведут судебные споры с августа 2025 года.

На расчистку русел рек и водоотводных каналов в Анапе в 2026 году выделили 15 млн руб. из муниципального бюджета, это начальная и максимальная цена контракта. В перечень услуг включили выкашивание камыша вручную, а также с лодки и при помощи погрузчика, очистку лотков от строительного мусора, веток и камыша, разбор завалов деревьев и другие работы.

За прошлую неделю 16–23 марта в Новороссийске снизились цены на некоторые виды социально значимых продуктов. В то же время некоторые продукты подорожали, наиболее заметно — свежая белокочанная капуста.

Жильцы многоквартирного дома на улице Ленина в Анапе получили перерасчет платы за содержание и текущий ремонт МКД на общую сумму более 1,4 млн руб. Перерасчет оформили после вмешательства Анапской межрайонной прокуратуры.

Администрация Новороссийска выделила 2,7 млн руб. из муниципального бюджета на ремонт просевшей тротуарной плитки на набережной имени Адмирала Серебрякова, это максимальная предусмотренная сумма. Победитель аукциона, с которым планирует заключить контракт УЖКХ Новороссийска, предложил цену работ 1,068 млн руб.