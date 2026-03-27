В Северной Осетии возбудили дело о незаконном привлечении 22 млн рублей при долевом строительстве

Дело о привлечении средств граждан в нарушение законодательства (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ) расследуется в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в ходе прокурорской проверки было выявлено, что генеральный директор организации незаконно привлек для строительства многоквартирных домов более 22,5 млн рублей шестерых граждан. Вместе с тем, он не заключил с ними договоры участия в долевом строительстве и использования для взаиморасчетов эскроу-счетов. При этом он заключил предварительные договоры купли-продажи будущей недвижимости.

Наталья Шинкарева