Главные новости за 27 марта: Сочи

В Сочи к летнему сезону 2026 года планируется открыть 11 новых пляжей, сообщили в администрации курорта. Новые территории появятся в Лазаревском и Хостинском районах: девять объектов — в Лазаревском районе и два — в Хостинском.

В Сочи до 2028 года планируется завершить реализацию проекта по развитию газоснабжения в поселке Лоо и на прилегающих территориях. Работы ведутся в рамках исполнения поручений президента России и губернатора Краснодарского края и направлены на расширение доступа к централизованным сетям.

Задержанный заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, курирующий сферу земельно-имущественных отношений, стал фигурантом двух уголовных дел. Одно из дел находится в производстве СКР, второе расследуется органами МВД.

Сочинский национальный парк занял второе место по посещаемости в зимний период среди особо охраняемых природных территорий России. Туристический поток в декабре—феврале 2026 года составил 757 тыс. человек.

Сочинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Фигурантка дела не задекларировала находившиеся при ней наручные механические часы марки Rolex, изготовленные из золота 750-й пробы стоимостью свыше 3 млн руб.

В Центральном районе Сочи временно изменится схема движения транспорта в связи с ремонтом магистрального водовода. Ограничения будут действовать с 20:00 26 марта до 06:00 27 марта.

В Сочи продолжается практика сноса самовольных построек: судебные приставы добились демонтажа объектов, возведенных на муниципальной земле без разрешительной документации. Речь идет о зданиях, расположенных на территории базы отдыха, где одно из помещений использовалось под столовую, рассчитанную на 150 посетителей.