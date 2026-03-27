Минюст объявил бывшую ярославскую журналистку иноагентом

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, включив в него бывшую журналистку из Ярославля Марину Скорикову. Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

«М.С. Скорикова (объявлена иноагентом) принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине»,— указывается в пояснении Минюста.

По версии ведомства, Марина Скорикова (объявлена иноагентом) взаимодействует с организациями, включенными в реестр иноагентов и в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Отмечается, что она живет за пределами России.

Марина Скорикова (объявлена иноагентом) окончила факультет русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета. С 2007 года работала журналистом на ярославском телеканале «НТМ». Впоследствии переехала в Москву, где работала в Московской школе политических исследований (включена в реестр юридических лиц — иностранных агентов в 2014 году после переименования в «Московскую школу гражданского просвещения»). В настоящее время проживает в Литве.

Алла Чижова