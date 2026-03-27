Главные новости недели 23–29 марта

Выбор «Ъ-Черноземье»

  • В Белгородской и Курской областях ужесточились ограничения мобильного интернета, фиксируются отключения даже Max и «белых списков»
  • Крупнейшие производители тепличных овощей в Черноземье сократили прибыль и маржинальность по итогам 2025 года
  • В 2025 году в большинстве областей Черноземья снизилась инвестиционная активность: вложения в основной капитал сократились в среднем на 15% — до 1,2 трлн руб.
  • «ТНС энерго Воронеж» в суде требует с местного «Энергостандарта» полмиллиарда рублей
  • В Воронеже школу искусств на 1,4 тысячи человек построит ДСК за 742 млн рублей
  • Бывшего главу управления стройполитики Воронежа Евгения Шишкина отпустили из СИЗО
  • Прокуратура пытается отсудить у парка «Олений» участки в Липецкой области
  • Инвестиции в рамках концессии трамвайных путей в Курске превысят 13,9 млрд рублей
  • Утверждено взыскание 924 млн с организаторов строительства линии обороны Белгородской области
  • Воронежского предпринимателя осудили за махинации на космодроме Восточный
  • Из-за атак ВСУ на Орловской ТЭЦ построили железобетонные защитные сооружения
  • Росгвардия сбила БПЛА над губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым во время поездки по региону
  • К восстановлению мостов на Петровской набережной в Воронеже приступят летом
  • Военные и критически важные объекты запретили снимать в Тамбовской области
  • Городское отделение «Единой России» в Воронеже возглавил вице-губернатор Дмитрий Маслов
  • Прокурором Воронежа могут назначить Алексея Дмитриева
  • Бывшему тамбовскому губернатору Максиму Егорову вновь продлили арест в СИЗО
  • Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness арендовала 2,1 тыс. кв. м в ТРЦ «Европа» в центре Липецка
  • Губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил своим советником полковника полиции Сергея Клешнева — выпускника региональной кадровой программы «Герои земли Орловской»

Сергей Калашников