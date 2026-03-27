Главные новости недели 23–29 марта

- В Белгородской и Курской областях ужесточились ограничения мобильного интернета, фиксируются отключения даже Max и «белых списков»
- Крупнейшие производители тепличных овощей в Черноземье сократили прибыль и маржинальность по итогам 2025 года
- В 2025 году в большинстве областей Черноземья снизилась инвестиционная активность: вложения в основной капитал сократились в среднем на 15% — до 1,2 трлн руб.
- «ТНС энерго Воронеж» в суде требует с местного «Энергостандарта» полмиллиарда рублей
- В Воронеже школу искусств на 1,4 тысячи человек построит ДСК за 742 млн рублей
- Бывшего главу управления стройполитики Воронежа Евгения Шишкина отпустили из СИЗО
- Прокуратура пытается отсудить у парка «Олений» участки в Липецкой области
- Инвестиции в рамках концессии трамвайных путей в Курске превысят 13,9 млрд рублей
- Утверждено взыскание 924 млн с организаторов строительства линии обороны Белгородской области
- Воронежского предпринимателя осудили за махинации на космодроме Восточный
- Из-за атак ВСУ на Орловской ТЭЦ построили железобетонные защитные сооружения
- Росгвардия сбила БПЛА над губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым во время поездки по региону
- К восстановлению мостов на Петровской набережной в Воронеже приступят летом
- Военные и критически важные объекты запретили снимать в Тамбовской области
- Городское отделение «Единой России» в Воронеже возглавил вице-губернатор Дмитрий Маслов
- Прокурором Воронежа могут назначить Алексея Дмитриева
- Бывшему тамбовскому губернатору Максиму Егорову вновь продлили арест в СИЗО
- Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness арендовала 2,1 тыс. кв. м в ТРЦ «Европа» в центре Липецка
- Губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил своим советником полковника полиции Сергея Клешнева — выпускника региональной кадровой программы «Герои земли Орловской»
