Главные новости за 27 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арестованное имущество ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» (ГВСУ, входит в структуру Минобороны) в Воронеже выставлено на аукцион. Здание и земельный участок располагаются на проспекте Революции, 5. Начальная стоимость имущества — 237,3 млн руб. Шаг аукциона — 1,2 млн руб., подведение итогов торгов намечено на 27 апреля. ГВСУ №14 выступало подрядчиком Минобороны и находилось в подчинении Федерального агентства по специальному строительству. В 2017 году агентство было ликвидировано на фоне претензий заказчиков. А долги управления на сегодня достигли 236 млрд руб.

Суд вынес приговор трем жителям Белгородской области — 21-летнему молодому человеку, 18-летнему юноше и несовершеннолетнему подростку — по делу о поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры, квалифицированному как теракт.

Размер привлекаемых средств на трамваи в Курске, включая федеральную поддержку, составит порядка 13,9 млрд руб. Пока в городе обновлено 24,7 км трамвайных путей (58% от общего объема), зато полностью поставлены 22 новых трамвая.

В 2026 году производитель бытовой техники в Липецкой области ООО «Ай эйч пи апплаенсес» инвестирует около 450 млн руб. в модернизацию производства, обеспечит создание 60 дополнительных рабочих мест и запустит 10 роботизированных комплексов. Доля продукции на российском рынке составляет 16,1%, в прошлом году компания выпустила две новые линейки стиральных машин и холодильников.

Оборот общественного питания в Орловской области по итогам 2025 года составил 7,61 млрд руб. с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей. В сопоставимых ценах показатель снизился на 1,7% к уровню 2024 года.

Управление ФНС по Тамбовской области обратилось в региональный арбитраж с иском о признании банкротом индивидуального предпринимателя Александра Зайцева. Речь идет о бывшем совладельце ныне национализированного оператора связи «Ланта», который признан участником экстремистского объединения.

Анна Швечикова