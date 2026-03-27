Водители в Петербурге смогут исправить ошибки после оплаты парковки и избежать штрафа

В Санкт-Петербурге приняли новые правила оплаты городской парковки. Теперь водители смогут исправить номер автомобиля и номер парковочной зоны, если допустили ошибку во время ввода данных, а также сдвинуть окончание оплаченной сессии, если не удалось ее продлить вовремя. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ размещен на сайте электронного опубликования.

При этом изменение всех трех параметров одновременно невозможно. Если были исправлены номер транспортного средства и (или) номер зоны парковки, то поменять время уже не получится. Аналогичное правило действует в обратную сторону. Внести правки возможно до конца дня и не более одного раза для одного оплаченного периода.

Вопрос изменения времени активно поднимали депутаты Заксобрания. Как отмечали парламентарии, нововведения помогут избежать получения штрафа за «разрыв парковочной сессии»: когда автомобилист не продлил парковку до конца оплаченного времени и при этом не уехал в течение 10 минут.

«Постановлением предусмотрено продление только той парковочной сессии, которая самостоятельно завершилась по истечении оплаченного периода времени, а не прервана пользователем вручную»,- отмечается на сайте Смольного.

В правительстве полагают, что новые правила «послужат сокращению количества правонарушений в зоне платной парковки и жалоб на такие правонарушения».

В 2026 году Смольный рассчитывает заработать на платной парковке 11,2 млрд рублей — почти вдвое больше, чем было запланировано до повышения цен. В прошедшем году автомобилисты принесли в бюджет города 5,52 млрд рублей, сообщали ранее в комитете по транспорту.

Надежда Ярмула