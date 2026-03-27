В Самарской области объявлен план «Ковер» из-за ракетной опасности

План «Ковер» объявлен в Самарской области в связи с угрозой ракетной опасности утром в субботу, 28 марта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Соблюдайте меры безопасности»,— говорится в сообщении.

Кроме Самарской области ракетная опасность была объявлена в Оренбуржье. Жителей призвали не подходить к окнам и укрыться в убежищах.

Ракетная опасность объявляется в связи с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

Георгий Портнов