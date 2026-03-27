В Краснодаре ограничат доступ в Ботанический сад с 30 марта

В Краснодаре временно закроют Ботанический сад имени И.С. Косенко в связи с проведением санитарных работ. Ограничение доступа будет действовать в период с 30 марта по 2 апреля, сообщили в Муниципальном центре управления города.

Горожан и гостей краевого центра просят учитывать данную информацию при планировании посещения территории. На указанный период посещение Ботанического сада будет недоступно.

Ботанический сад расположен в границах улиц Восточной, Калинина, Академика Трубилина и Красных Партизан. Его общая площадь составляет 37,5 га. На территории сада в открытом грунте произрастает более 1,2 тыс. видов деревьев и кустарников, а также свыше 500 видов дикорастущих и культурных травянистых растений.

Кроме того, в коллекции представлены более 70 редких и исчезающих видов растений. Объект имеет статус особо охраняемой природной территории, что предполагает проведение регулярных мероприятий по поддержанию его санитарного состояния и сохранению коллекций.

Временное закрытие связано с необходимостью проведения плановых работ, направленных на поддержание экологического состояния и обеспечение безопасности территории.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи начались сезонные работы по подготовке зеленых насаждений к летнему периоду. В рамках работ проводится удаление сухих и старых листьев.

Мария Удовик