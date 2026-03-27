В столице Ставрополья появятся семь новых улиц

В северо-западной и юго-западной частях Ставрополя появится семь новых улиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

В сообщении уточняется, что в северо-западной части города улицы получат имена ветеранов Великой Отечественной войны Григория Горлова, военного хирурга Александры Решетовой, поэта и фронтовика Якова Асберга, а также участников боев на Северном Кавказе Игоря Хоменко, Владимира Чепракова и Василия Нужного.

В юго-западном районе появится улица Радио Ставрополья, к столетию местного вещания.

Наталья Шинкарева