ХК «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в третьем матче серии плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в третьем матче 1/8 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 4:3.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По голу у уфимцев забили Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Владислав Ефремов и Максим Кузнецов. У «Автомобилиста» дубль оформил Даниэль Спронг, еще одну шайбу забросил Сергей Зборовский.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу уфимского клуба. Четвертый матч между командами состоится 29 марта в Уфе.

Ранее в Екатеринбурге на платформе станции «Площадь 1905 года» выступила кавер-группа «Нефть». Ее выступление организовал хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках игр серии плей-офф против «Салавата Юлаева»

Полина Бабинцева