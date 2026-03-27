В Екатеринбурге открылся индийский кинофестиваль, посвященный Сатьяджиту Раю
В Ельцин-центре состоялось торжественное открытие индийского кинофестиваля, посвященного известному режиссеру, лауреату премии «Оскар» Сатьяджиту Раю.
Генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй на открытии кинофестиваля
Фестиваль будет проходить два дня. На открытии был показан детектив «Джой Баба Фелунатх» (1979), а 28 марта, в субботу, покажут фильмы «Маханагар» (1963), «Наяк» (1966) и «Чарулата» (1964). Кроме того, организована выставка фотографий известного индийского фотографа Немаи Гоша, который на протяжении более двух десятилетий сотрудничал с Сатьяджитом Раем.
Индийский кинорежиссер, сценарист и издатель Сатьяджит Рай (1921-1992) жил в Калькутте. После выхода на экран фильма «Песнь дороги» (1955) был провозглашен создателем неореалистичного направления в индийском кино. Он один из четырех режиссеров, которые более одного раза получили приз за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. В 1992 году получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Кинофестиваль организован Генеральным консульством Индии. Выбор фильмов связан с тем, что они отражают индийскую культуру, философию и современные социально-экономические реалии.
«Это первый официальный фестиваль индийских фильмов, который проходит здесь. Это лишь начало той традиции, которую мы совместно с вами заложим»,— сказал на церемонии открытия Генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что работа консульства не ограничивается взаимодействием в сфере промышленности, торговли и бизнеса, а также направлена на развитие туризма и установление межличностных контактов.