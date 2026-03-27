В Екатеринбурге открылся индийский кинофестиваль, посвященный Сатьяджиту Раю

В Ельцин-центре состоялось торжественное открытие индийского кинофестиваля, посвященного известному режиссеру, лауреату премии «Оскар» Сатьяджиту Раю.

Генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй на открытии кинофестиваля

Фото: Анастасия Рахимова Генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй на открытии кинофестиваля

Фестиваль будет проходить два дня. На открытии был показан детектив «Джой Баба Фелунатх» (1979), а 28 марта, в субботу, покажут фильмы «Маханагар» (1963), «Наяк» (1966) и «Чарулата» (1964). Кроме того, организована выставка фотографий известного индийского фотографа Немаи Гоша, который на протяжении более двух десятилетий сотрудничал с Сатьяджитом Раем.

Индийский кинорежиссер, сценарист и издатель Сатьяджит Рай (1921-1992) жил в Калькутте. После выхода на экран фильма «Песнь дороги» (1955) был провозглашен создателем неореалистичного направления в индийском кино. Он один из четырех режиссеров, которые более одного раза получили приз за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. В 1992 году получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Кинофестиваль организован Генеральным консульством Индии. Выбор фильмов связан с тем, что они отражают индийскую культуру, философию и современные социально-экономические реалии.

«Это первый официальный фестиваль индийских фильмов, который проходит здесь. Это лишь начало той традиции, которую мы совместно с вами заложим»,— сказал на церемонии открытия Генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что работа консульства не ограничивается взаимодействием в сфере промышленности, торговли и бизнеса, а также направлена на развитие туризма и установление межличностных контактов.

Анастасия Рахимова