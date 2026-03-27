«Петро-Нефть» реконструирует здание на Коломяжском проспекте

Госстройнадзор Петербурга выдал ООО «Петро-Нефть» разрешение на реконструкция нежилого здания на Коломяжском проспекте, 10 . Площадь двухэтажного здания, согласно документам, составляет 1450 кв. м. Участок предназначен для размещения промышленных объектов.

По данным базы «Руспрофайл», «Петро-Нефть» зарегистрирована в Петербурге в 2017 году. Компания работает в сфере оптовой торговли топливом. В 2024 году выручка «Петро-Нефть» составила 10,9 млн рублей, чистая прибыль — 4,3 млн рублей.