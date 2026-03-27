Промпредприятия на Среднем Урале повысили зарплату за год более чем на 10%

Средняя заработная плата на промышленных предприятиях Свердловской области в 2025 году составила 103 тыс. руб., что на 11,2% выше показателя 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как отметили в департаменте, тенденция сохраняется и в 2026 году. Так, корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 апреля проиндексирует зарплаты всем сотрудникам на 5%. Повышение не коснется только топ-менеджмента.

«Достойная заработная плата, социальный пакет с уникальными для страны мерами поддержки — это тренд, который мы фиксируем на Среднем Урале. Руководители предприятий отлично понимают: чтобы в условиях высокой конкуренции удержать квалифицированные кадры, необходимо постоянно актуализировать предложения, в том числе по заработной плате»,— отметил губернатор Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что начисленная заработная плата на одного сотрудника в Свердловской области в 2025 году составила 89,2 тыс. руб., что превышает уровень 2024 года на 13,6%. При этом наиболее высокий уровень зарплаты зафиксирован у работников сферы финансов и страхования — почти 147 тыс. руб.

Полина Бабинцева