Смог и неприятные запахи могут вернуться в Петербург в ближайшие выходные

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило предупреждение об ухудшении экологической обстановки в городе в период с 28 по 30 марта. Ведомство сослалось на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС), согласно которым в эти дни в Северной столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Небо на севере Санкт-Петербурга в районе Парнаса

В МЧС не уточнили, какие именно погодные факторы приведут к возникновению НМУ. Как правило, под этим термином понимается сочетание метеорологических явлений — таких как температурная инверсия, штиль или туман, — которые препятствуют естественному рассеиванию вредных примесей, поступающих от промышленных предприятий и автотранспорта.

Подобная ситуация уже возникала в городе в начале сентября прошлого года. Жители нескольких районов Петербурга на протяжении нескольких дней жаловались на резкий химический запах. Смольный тогда объяснил появление запаха метеорологическими условиями, в частности установившимся в регионе штилем, из-за которого выбросы предприятий оказались сконцентрированы у земли.

В условиях НМУ источники загрязнения остаются теми же, однако из-за отсутствия ветра и особенностей вертикального воздухообмена концентрация вредных веществ в воздухе может превышать нормативные значения. Метеорологи отмечают, что при устойчивых инверсиях загрязнение нижних слоев атмосферы становится визуально заметным, образуя смог.