С 1 апреля в России вступает в силу ГОСТ Р 72372–2025, впервые системно регулирующий обустройство территорий для выгула собак. Как отметила в разговоре с «Ъ-Ростов» член Совета Молодых адвокатов Адвокатской Палаты Ростовской области Диана Гаврилова, национальный стандарт носит исключительно добровольный характер, но фактически станет обязательным ориентиром, поскольку его требования будут закладываться в муниципальные правила благоустройства, проектную документацию и контракты.



«Предполагаю, что в Ростовской области первыми внедрять стандарт, вероятнее всего, будут крупные города с активными программами благоустройства: Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск, Шахты. Так, в Ростове уже определены официальные места выгула, а в Таганроге подобные площадки закладываются в проекты общественных пространств, что создает базу для быстрого перехода к требованиям ГОСТа.

Основными исполнителями станут органы местного самоуправления: администрации городов и районов, профильные департаменты ЖКХ и благоустройства. Эксплуатация площадок, как правило, передается муниципальным учреждениям или подрядным организациям, а содержание будет обеспечиваться в рамках контрактов на благоустройство.

Сам стандарт формирует принципиально новый комплексный подход к инфраструктуре и делит ее на четыре типа: игровые площадки, дрессировочные, места для гигиенического выгула и прогулочные маршруты.

Для городов с населением от 10 до 100 тыс. человек предусмотрено не менее одной дрессировочной площадки и одной игровой на каждые 10 тыс. жителей. При этом стандарт впервые вводит радиусы доступности: например, игровые площадки должны находиться в пределах примерно 500 м от жилой застройки, что напрямую влияет на градостроительное планирование.

Отдельно стоит отметить, что ГОСТ впервые на федеральном уровне закрепляет минимальные технические характеристики таких объектов. Речь идет о площади. Так, игровые площадки — от 200 кв. м, дрессировочные — от 1500 кв. м. При этом устанавливается обязательное деление на функциональные зоны. Важным нововведением станет требование к зонированию по типам активности и особенностям животных, включая возможность выделения отдельных пространств для щенков, пожилых и мелких собак, что снижает риски конфликтов и травматизма.

Особое внимание уделено безопасности и удобству. Обязательны ограждения высотой не менее 2 м, исключающие самовольный выход животных, а также просматриваемость территории без „слепых зон“.

Площадки должны быть оснащены инфраструктурой для уборки отходов: урнами, контейнерами, диспенсерами с пакетами и информационными стендами с правилами поведения и контактами ответственных лиц.

ГОСТ прямо устанавливает регулярность содержания: ежедневная уборка территории и урн, еженедельный осмотр оборудования и освещения, а также обязательная дезинфекция не реже одного раза в полгода. Это означает, что расходы муниципалитетов будут связаны не только со строительством, но и с постоянным обслуживанием таких площадок.

Серьезное внимание уделено покрытиям, так предпочтение отдается натуральным или комбинированным материалам — грунту, газону, песку, с локальным применением резиновых покрытий под оборудованием. Асфальт прямо не рекомендуется из-за перегрева, что особенно важно для нашего региона.

Также впервые на уровне стандарта закреплены требования доступности: входы шириной не менее 0,9 м, отсутствие порогов, контрастная навигация и адаптация для маломобильных граждан. Это делает такие пространства частью общей политики инклюзивной городской среды.

При этом говорить о массовом соответствии существующих площадок новым требованиям пока преждевременно: в регионе отсутствует единый реестр и системная оценка их состояния. Можно предположить, что лишь отдельные объекты соответствуют ГОСТу частично.

Подчеркну: ГОСТ не заменяет действующие правила содержания животных. Новый стандарт содержит нормы, определяющие инфраструктуру территорий выгула собак».