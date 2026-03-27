Обвиняемому в осквернении монумента в Ижевске избрали меру пресечения

Индустриальный райсуд Ижевска назначил запрет определенных действий уроженцу Пермского края, который обжигал провода на Вечном огне у Монумента боевой и трудовой славы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Следователь ходатайствовал о заключении 52-летнего подсудимого под стражу, но суд не нашел оснований для этого. Фигурант является жителем Ижевска.

Напомним, ему предъявлено обвинение в осквернении памятников памяти погибшим во время Великой Отечественной войны (ст. 234.4 УК, до пяти лет лишения свободы). Следствие считает, что ночью 23 марта фигурант, находясь в пьяном виде, стал бросать кабели в Вечный огонь для удаления изоляции. Он являлся сборщиком цветмета, очищенную медь сдавал в пункт приема. Доклад по уголовному делу получит председатель СКР Александр Бастрыкин.