Между Петербургом и Севастополем запустят регулярный автобусный маршрут

Между Санкт-Петербургом и Севастополем в конце недели начнет работу регулярное автобусное сообщение. Первый рейс отправится с автовокзала Санкт-Петербурга в воскресенье, 29 марта, в 13:45, сообщили в администрации города.

Время в пути по маршруту составит порядка 40 часов. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, маршрут пройдет через ряд крупных городов, включая Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.

По его словам, запуск нового направления расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и способствует повышению транспортной доступности южных регионов. Отдельно подчеркивается значимость маршрута в преддверии летнего туристического сезона, когда возрастает спрос на поездки к черноморским направлениям, уточнили в пресс-службе администрации города.

Для обслуживания линии будут использоваться автобусы большой вместимости, оборудованные откидными креслами, системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки устройств и мультимедийными системами.

Открытие регулярного автобусного сообщения между Санкт-Петербургом и Севастополем рассматривается как расширение транспортной инфраструктуры и развитие межрегиональных пассажирских перевозок на дальние расстояния.

«Ъ-Кубань» писал, что с 27 марта из Мариуполя в Новороссийск ежедневно будет курсировать пассажирский автобус, который проследует через Таганрог, Ростов-на-Дону, Краснодар и Крымск. Отправление в 21:45, прибытие в 9:00 следующего дня.

