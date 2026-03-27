Росгвардия задействовала аэростат для контроля порядка на матче в Краснодаре

Росгвардия задействовала привязной аэростат для обеспечения общественного порядка во время товарищеского матча между сборными России и Никарагуа, который пройдет в Краснодаре. Комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО» был поднят в воздух накануне проведения спортивного мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Как сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, аэростат используется для круглосуточного мониторинга обстановки вблизи стадиона. Система осуществляет видеонаблюдение в реальном времени и передает изображение на экран оператора мобильного комплекса, что позволяет оперативно отслеживать ситуацию и при необходимости реагировать на изменения обстановки, уточнили в пресс-службе ведомства.

Матч запланирован на 27 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30. На игру продано большинство билетов, их стоимость варьируется от 5 тыс. до 40 тыс. руб. Стадион в Краснодаре способен вместить около 33 тыс. зрителей.

В день проведения встречи также предусмотрена дополнительная программа для болельщиков. Перед матчем организован фестиваль футбола, включающий автограф-сессии и розыгрыши призов. В рамках культурной части мероприятия запланированы выступления музыкальных исполнителей, а также исполнение гимна России казачьим хором.

Для удобства зрителей в городе будет усилена работа общественного транспорта. Меры безопасности и организации движения направлены на обеспечение комфортного и контролируемого проведения матча с участием большого количества болельщиков.

Мария Удовик