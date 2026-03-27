Ремонт дороги Каневская—Березанская завершат к 2026 году

Ремонт автомобильной дороги Каневская—Березанская планируется завершить в 2026 году. Работы ведутся на участке протяженностью 12,7 км в районе станицы Челбасской в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в администрации Краснодарского края, реализация проекта направлена на повышение качества дорожного покрытия и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Выселковского района. Подрядная организация уже выполнила основные этапы работ, включая фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя и устранение локальных дефектов.

На завершающей стадии вдоль тротуаров установлены бордюры, а на проезжей части уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Данный материал применяется для повышения прочности и увеличения срока службы дорожного полотна.

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Евгения Пергуна, системная работа в рамках национального проекта направлена не только на ремонт магистралей, но и на развитие межпоселковой сети, что обеспечивает доступ к социальным объектам и способствует развитию экономики территорий.

Согласно данным администрации региона, дорожный фонд Краснодарского края в 2026 году составит 63,7 млрд руб. Средства планируется направить на ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, увеличение финансирования позволит поддерживать существующий уровень дорожной инфраструктуры и обеспечивать комфортное передвижение по территории края.

Протяженность дорожной сети Краснодарского края превышает 42 тыс. км, что делает регион одним из крупнейших по этому показателю в России.

Мария Удовик