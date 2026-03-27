В Анапе зафиксировали рост спроса на отдых на 25%

В Анапе в 2026 году зафиксировано увеличение спроса на отдых на 25% по сравнению с 2025 годом, однако показатель по-прежнему остается ниже уровня 2024 года на 30%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, динамика указывает на постепенное восстановление туристической активности, при этом загрузка средств размещения, санаторного и детского отдыха пока не достигла прежних значений. В текущем сезоне ожидается дальнейшее укрепление позиций курорта в структуре внутреннего туризма.

Уманский отметил, что в 2025 году спрос на отдых в Анапе снизился на 70%, что привело к финансовым потерям в отрасли. Туризм остается ключевым элементом экономики города: в сфере занято около 30 тыс. человек, а в смежных секторах — до 180 тыс.

Согласно оценке представителей отрасли, восстановление туристического потока напрямую связано с устойчивостью местной экономики и сохранением инфраструктуры курорта. Возвращение к прежним показателям рассматривается как фактор поддержки занятости и предотвращения сокращения числа предприятий, работающих в сфере обслуживания и туризма.

В настоящее время участники рынка отмечают постепенное восстановление спроса и рассчитывают на дальнейшую стабилизацию загрузки объектов размещения в предстоящие сезоны.

«Ъ-Кубань» писал, что интерес к летнему отдыху в Краснодарском крае в 2026 году вырос на 13,2%, в Крыму — на 20,9% по сравнению с показателями 2025 года. На полуострове значительный рост продемонстрировали Феодосия (+24,2%), Судак (+54%) и Евпатория (+56%).

