В Дагестане возбудили дело по факту похищения женщины

Дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) возбуждено в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По данным следствия, трое местных жителей 26 марта похитили местную жительницу. «Введя в заблуждение знакомую потерпевшей, они получили информацию о ее местонахождении, после чего применили к женщине физическое насилие и против воли поместили в автомобиль»,— сказано в сообщении. Потерпевшей удалось привлечь внимание полицейских, пока подозреваемые ехали по дороге Махачкала—Сулак.

Наталья Шинкарева