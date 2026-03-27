В Ростове прокуратура проводит проверку после обрушения дома в результате взрыва
Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку по факту обрушения части дома на ул. Калинина.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также соблюдение прав жильцов дома на контроле прокуратуры»,— говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, взрыв в одноэтажном частном доме по ул. Калинина произошел 26 марта. В результате пострадали два человека. От госпитализации одна из пострадавших отказалась.