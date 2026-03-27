В Ростове-на-Дону обсудили состояние фондового рынка

В Ростове-на-Дону в четверг, 26 марта, состоялся круглый стол «Ъ-Ростов», посвященный теме инвестиций в нынешних экономических реалиях. Эксперты представили анализ влияния ключевой ставки на сбережения, сфере недвижимости и рассказали об инструментах накопления. На повестке мероприятия также стояла ситуация с фондовым рынком – свой прогноз участникам представил Андрей Краснопольский, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ростове-на-Дону.

По словам эксперта, несмотря на тренд снижения ключевой ставки, начавшийся в прошлом году, ее уровень до сих пор остается достаточно жестким. Базовым сценарием на 2026 год господин Краснопольский назвал снижение ставки Центробанка до 13-12,5%. В то же время спикер отметил, что ключевая ставка остается в первую очередь инструментом борьбы с инфляцией.

Особое внимание было уделено напряженности на Ближнем Востоке, которая, в противовес общемировой тенденции, может создать для России положительный фактор, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

«Сейчас произошел достаточно сильный скачок стоимости нефти. Есть большое опасение, что данный скачок – это временное явление, как и в принципе можно ожидать достаточно резкий откат. Но я решил этот вопрос немного глубже изучить и посмотрел на изменение стоимости нефти за несколько последних десятилетий. К примеру, 1970 год дважды произошел скачок нефти без отката, а из-за опасений дефицита предложения», – отметил господин Краснопольский.

Эксперты предполагают, что нынешний уровень стоимости нефти, необходимый для пополнения Фонда национального благосостояния, сохранится в ближайшие несколько месяцев.

«На мой взгляд, даже с учетом текущей стоимости вряд ли что-то поменяется, потому что все равно российская нефть находится под давлением. Санкционное послабление вполне может носить временный характер», – сообщил Андрей Краснопольский.

Поэтому спикер, говоря про рынок акций, посоветовал обратить внимание на акции компании, ориентированных на внутреннее потребления. В рынке облигаций рекомендуют придерживаться стратегии 2025 года.

