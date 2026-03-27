В Казани на время проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за проведения KazanForum на улицах Казани ограничат движение транспорта

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С 20:00 11 мая до 20:00 15 мая ограничат движение по ул. Пушкина; с 20:00 13 мая до 20:00 15 мая — по ул. Хади Такташа; с 20:00 12 мая до 23:59 15 мая — по ул. Хади Такташа; с 20:00 14 мая до 23:59 16 мая — на парковке по проспекту Альберта Камалеева у МКСК «Казань».

Комитет по транспорту исполкома Казани должен обеспечить установку временных дорожных знаков и информирование жителей. Кроме того, будут ограничены движение и парковка средств индивидуальной мобильности.

Анна Кайдалова