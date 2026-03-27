В Багаевском районе потушили пожар на мусорном полигоне
Пожар на мусорном полигоне в Багаевском районе полностью потушен, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
«Все очаги полностью устранены методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление отсутствует»,— говорится в сообщении. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники.
Возгорание произошло 22 марта, его площадь составила 50 кв. метров. Как сообщалось ранее, работы планировалось завершить 25 марта.