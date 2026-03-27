В Минводах планируют отремонтировать полувековой мост через реку Кума

Сразу несколько инфраструктурных объектов в Минеральных Водах власти планируют включить в программу дорожного ремонта в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, «первоочередного внимания» требует полувековой мост через реку Кума на Мостовой улице в направлении Левокумки — один из главных въездов в город. Специалисты рассчитают стоимость работ для оценки возможности включить объект в программу дорожного ремонта.

Планируется также благоустроить территорию у Комсомольского пруда. Объект могут вернуть в собственность города и обустроить для отдыха детей, занятий спортом, прогулок родителей с колясками и пожилых граждан. Учитывая масштаб территории, работы будут проводиться поэтапно с привлечением финансирования по различным программам.

Отдельные поручения губернатора связаны с дореволюционным зданием детского сада на улице Энгельса. Власти намерены подготовить проектную документацию для капитального ремонта.

Константин Соловьев