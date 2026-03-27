В Челябинске начали строительство здания УФСБ

В Челябинске рядом с имеющимся зданием УФСБ России по Челябинской области на улице Коммуны построят новое административное. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердил источник в силовых структурах.

С 23 марта около площадки начали вводить ограничения движения. Транспорт не сможет проехать по улице Коммуны от Васенко до Красной с утра 1 апреля 2026 года до ночи 1 мая 2029-го. Кроме того, перекроют движение по крайней правой полосе в северном направлении на улице Красной от Коммуны до Маркса. На этом участке будут выполнять работы с ночи 23 марта 2026 года до ночи 1 мая 2029-го.

Виталина Ярховска