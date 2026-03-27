В поселке в Адыгее благоустраивают площадь Гидростроителей за 9,7 млн рублей

В поселке Тлюстенхабль Республики Адыгея начались работы по комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Гидростроителей». Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества городской среды. Общий объем финансирования проекта составляет 9,7 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Сейчас подрядная организация ООО «ЮгСтройСервис» приступила к демонтажным работам. Проект предусматривает масштабное обновление пространства с акцентом на функциональность, комфорт и современный внешний облик.

В рамках благоустройства планируется демонтаж устаревших конструкций и замена изношенного покрытия. Будут обновлены проезды, установлены новые бордюры, а пешеходные зоны выложат современной тротуарной плиткой. Для автомобилистов предусмотрено обустройство парковки с новым асфальтобетонным покрытием.

Особое внимание уделяется инженерной инфраструктуре. В проект включен монтаж современной системы водоотведения с дренажными лотками и смотровыми колодцами, что позволит эффективно справляться с осадками и избегать образования луж.

Территорию также озеленят — здесь высадят катальпы, которые создадут тень и улучшат внешний вид площади. Для отдыха жителей установят скамейки, урны и качели, формируя комфортное общественное пространство.

Дополнительно предусмотрено современное освещение, которое подчеркнет архитектурные и ландшафтные решения в вечернее время.

Завершить все работы планируется до конца октября текущего года. Ожидается, что обновленная площадь станет важной точкой притяжения для жителей и гостей поселка.

