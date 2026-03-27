«Балтийский лизинг» разместил облигации на 3,5 млрд рублей

ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П22 объемом 3,5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 2,5 года, ставка купона установлена на уровне 20% годовых, что соответствует доходности к погашению 21,94% годовых, передает «Интерфакс».

Сбор заявок прошел 24 марта. Первоначальный ориентир ставки купона был снижен в ходе маркетинга дважды: с уровня не выше 20,75% до финальных 20% годовых. По займу предусмотрена амортизация: 8,25% от номинала будут погашаться в даты выплат 19–29-го купонов, 9,25% — в дату выплаты 30-го купона. Индикативная дюрация составит около двух лет.

Организатором размещения выступил инвестиционный банк «Синара». Обеспечением по займу служит публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

Эмитент уже проводил сбор заявок на этот выпуск в конце февраля, но после закрытия книги перенес размещение на неопределенный срок. Тогда планируемый объем составлял не менее 1 млрд рублей, а ориентир ставки ежемесячного купона находился на уровне 18,75% годовых (доходность к погашению — 20,45% годовых).

В конце февраля компания также разместила 10-летний флоатер с годовой офертой на 500 млн рублей без премии к ключевой ставке ЦБ.

В декабре АКРА подтвердило рейтинг «Балтийского лизинга» на уровне АА-(RU), изменив прогноз со стабильного на развивающийся. В агентстве пояснили, что изменение прогноза учитывает информацию о дивидендной политике компании и возможном снижении оценки достаточности капитала, а также данные о работе с изъятым имуществом.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 77,5 млрд рублей.

«Балтийский лизинг» — один из крупнейших игроков российского лизингового рынка. Компания специализируется на предоставлении автотранспорта, спецтехники и оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Ее филиальная сеть насчитывает 82 подразделения по всей стране, головной офис расположен в Санкт-Петербурге.