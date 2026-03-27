В Кировской области назначили двух новых зампредов правительства региона

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал указ о назначении Дениса Пестрикова и Алексея Петрякова на должности заместителей председателя правительства Кировской области. Об этом сообщает пресс-центр региона.

Ранее Алексей Пестриков возглавлял региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли. В новой должности он будет курировать министерства транспорта и строительства, а также деятельность Госжилинспекции, Госстройнадзора и вопросы газификации в рамках министерства энергетики и ЖКХ.

Денис Петряков ранее возглавлял министерство транспорта области. Он будет отвечать за министерство промышленности, предпринимательства и торговли, а также за направление туризма и развития креативных индустрий в структуре министерства экономического развития.

