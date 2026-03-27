В Самарской области назначен глава полиции Новокуйбышевска

Руководителем отдела МВД России по Новокуйбышевску назначен подполковник полиции Евгений Газизулин. Его представил личному составу отдела начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Об этом сообщает региональный главк.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Евгений Газизулин занимал должность заместителя руководителя ОМВД РФ по Новокуйбышевску — начальника полиции. До этого он временно исполнял обязанности начальника отдела уголовного розыска в звании майора полиции.

В декабре 2020 года, когда Евгений Газизулин работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска в звании майора полиции, он вместе со следователем Юлией Герасимовой раскрыл мошенничество в отношении местной жительницы, которая перевела деньги за несуществующий товар, найденный на интернет-сервисе объявлений. Оперативники установили подозреваемую, задержали ее в Саратовской области и доставили в Новокуйбышевск. За эту работу жительница города направила благодарственное письмо на имя начальника областного главка МВД.

Георгий Портнов