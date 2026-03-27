В Оренбуржье количество закрытых мостов на время паводка увеличилось до восьми

По информации на 17:00 (MSK+2) 27 марта, на территории Оренбургской области прекращено движение транспорта по восьми затапливаемым низководным мостам в восьми районах из-за разлива рек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации ведомства, зафиксирован перелив талых вод через проезжую часть в Александровском районе.

Ранее сообщалось о прекращении движения по двум мостам в Новосергиевском и Первомайском районах из-за прохождения ледохода и высокой воды. Также закрыты мосты через р. Киндельку, р. Урал и р. Салмыш. В Кваркенском районе закрыли для движения транспорта участок дороги из-за перелива талых вод.

