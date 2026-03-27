Власти Прикамья намерены расширить сотрудничество с нефтедобывающей компанией из Вьетнама

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным завершает рабочий визит во Вьетнам. В “нефтяной столице” Республики — городе Вунтгау — глава региона и российские промышленники провели переговоры с предприятием «Вьетсовпетро» — российско-вьетнамская нефтяная компания, занимающаяся поиском, геологоразведкой и добычей нефти и газа во Вьетнаме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня одна из задач Прикамья — расширить сотрудничество с компанией в части экспорта нефтепромыслового оборудования пермского производства, а также по другим направлениям. «Предложения заинтересовали руководство “Вьетсовпетро”, переговоры продолжатся», — подчеркнули в пресс-службе краевого правительства. Стоит отметить, что с 2020 года «Вьетсовпетро» реализует проект с «Новомет-Пермь» по внедрению нефтедобывающих установок электроцентробежного насоса для замены текущих методов механизированной добычи.

Всего в рамках бизнес-миссии во Вьетнам пермские компании провели более 30 встреч и переговоры с потенциальными партнерами. Ряд пермских предприятий, включая «Сорбент», «Уралкалий» уже сотрудничают с промышленниками Вьетнама. Некоторые компании достигли первых договоренностей. Например, компания НАКС ПК планирует открыть аттестационные центры для сварщиков во Вьетнаме. Также представители пермских предприятий провели встречу с гендиректором регионального отделения Торгово-промышленной палаты Вьетнама Чан Нгок Лиемом. В Хошимине Дмитрий Махонин встретился с зампредом Народного комитета города Лок Ха Нгуеном. Стороны обсудили проработку соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и развитии промкооперации между Пермским краем и городом. Также планируется взаимодействовать в сфере культурного обмена.

Завершая визит, делегация Пермского края посетит университет Хошимина и местный технологичный парк.