Национальная конференция по теплоэнергетике прошла в ВГЛТУ

В Воронежском государственном лесотехническом университете им. Г.Ф. Морозова состоялась национальная конференция по промышленной теплоэнергетике с участием представителей шести регионов РФ, сообщило издание «VRN Град». Мероприятие прошло в гибридном формате, его повестка была связана с трансформацией отрасли на фоне импортозамещения и роста требований к энергоэффективности.

На пленарном заседании обсуждались автоматизация процессов, теплонасосные установки, моделирование и интенсификация теплопередачи. В секциях рассматривались вопросы двигателестроения, проектирования тепловых сетей, тепломассообмена, возобновляемой энергетики и цифровой трансформации.

Ректор вуза Михаил Драпалюк связал тематику конференции с лесной специализацией университета, указав на использование древесных отходов и внедрение энергоэффективных технологий в деревообработке.



По его словам, участие студентов и молодых ученых свидетельствует о подготовке инженеров с системным подходом.