В Ростове-на-Дону обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Пиротехники в Ростове-на-Дону обезвредили немецкую авиабомбу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В сообщении уточняется, что боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден на улице Курской при проведении земляных работ. «Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России идентифицировал взрывоопасную находку как авиабомба SD-50. Саперы вывезли ее в безопасное место и обезвредили»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева