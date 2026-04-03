Селекция понесла большую утрату

Недавно в Санта-Розе, Калифорния, умер Лутер Бербанк. Пятьдесят лет он неустанно работал над усовершенствованием самых разнообразных культур — полевых, плодовых, огородных, цветочных. Обогащение растительного мира несколькими тысячами новых экземпляров явилось результатом его изумительного творческого гения.

Селекционер Лутер Бербанк

Селекционер Лутер Бербанк

Опыты Лутера Бербанка были хорошо известны В. И. Ленину, и его достижения в преобразованиях растительного покрова производили на Владимира Ильича большое впечатление. Он усиленно выдвигал мысль о проведении соответствующих опытов в советской России и об открытии у нас специальных научных учреждений, в которых изучали бы пути усовершенствования растительного мира.

Эта мысль претворилась в жизнь уже после смерти Владимира Ильича: в память его постановлением ЦИК СССР от 8 августа 1924 года было положено начало Всесоюзной исследовательской академии. Как первое звено ее был открыт Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур.

Доказательство громадной роли, какую сыграла деятельность Бербанка в советском земледелии, можно видеть и не только в этом факте. В СССР, как и в других странах, Бербанк считается отцом и учителем селекции. Многие опыты его повторялись на наших опытных станциях. Рассмотрению его заслуг перед наукой будет посвящено специальное заседание Института прикладной ботаники. Можно не сомневаться, что в СССР память Бербанка будет вообще почтена с не меньшей теплотой, чем на его родине, где, как известно, не особенно любят людей, открыто высказывающих атеистические взгляды.

Ученый не боялся заявлять, что он безбожник и неверующий. «Докажите мне, что есть бессмертие и воскресение из мертвых, тогда я стану верующим»,— говорил Бербанк.

О смерти Лютера Бербанка (современное написание его имени выглядит так) писали «Правда» и «Огонек» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев