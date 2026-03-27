Складской комплекс в Воронеже выставлен на продажу за 380 млн рублей

В Советском районе Воронежа реализуется складской комплекс, расположенный вблизи проспекта Патриотов. Стоимость объекта составляет 380 млн руб., сообщает издание De Facto.

Общая площадь здания равняется 3,79 тыс. кв. м, из которых 3,09 тыс. кв. м приходится на складской терминал и 700 кв. м — на офисно-бытовой блок. Комплекс размещен на земельном участке площадью 1 га с асфальтированным покрытием, ограждением по периметру и круглосуточным уличным освещением.

Технические характеристики складской зоны предусматривают высоту потолков до нижней балки 6 м и промышленный антипылевой пол с допустимой нагрузкой до 6 т на кв. м, что позволяет использовать тяжелую технику. Погрузочные работы обеспечивают шесть ворот, оборудованных доквеллерами и докшелтерами. Температурный режим в складской зоне поддерживается в диапазоне от +16°C до +24°C.

Объект оснащен собственными инженерными системами. Электроснабжение составляет 220/380/320 кВт с возможностью увеличения мощности, источником энергии выступает собственная подстанция.

