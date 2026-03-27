В Екатеринбурге вдвое сократилось количество безбилетников

Количество безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга снизилось в два раза, сообщили в городской администрации. Если в январе этого года было выявлено 9 600 нарушителей, то в марте цифра снизилась до 4 500. Снижение числа безбилетников в мэрии связывают с введением нового оборудования для блокировки валидаторов во время проверок.

«В транспортных средствах установлены датчики пассажиропотока, и по этим датчикам информация сравнивается с количеством транзакций. Если в транспорт вошло больше пассажиров, чем было проведено транзакций, мы эту информацию считываем и выходим на линию»— пояснил заместитель директора Центра управления перевозками (ЦУП) Игорь Мень.

Всего в штате ЦУПа работают 20 человек, которые выходят на линии девятью бригадами ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Во время проверки сотрудники ЦУПа блокируют все валидаторы в салоне, после чего выявляют нарушителя и составляют на него акт. Безбилетнику выдается талон с указанием времени и места явки в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры для составления протокола. Там он может письменно указать причину неуплаты. После документы отправляются в суд, где будет принято решение о назначении штрафа.

Напомним, в Екатеринбурге с 2024 года проходит транспортная реформа. Она подразумевает обновление подвижного состава, введение брутто-контрактов, увеличение зарплат сотрудникам муниципального перевозчика «Гортранс», а также отказ от кондукторов. В рамках реформы штраф за безбилетный проезд был повышен со 100 руб. до 2,5 тыс. руб. Кроме того, с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в общественном транспорте подняли с 33 руб. до 42 руб.

