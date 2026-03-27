Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

В XVI веке король Швеции Эрик XIV решил поумерить аппетиты Дании на Балтике. Политические дрязги закончились семилетней войной, истощившей силы всех участников. Дефицитом стала даже соль: селедку, традиционную пищу шведских моряков, присаливали кое-как, экономя ресурс. Рыбка начинала бродить, обретая отвратительный аромат сероводорода. Но шведский солдат и не такое едал: квашеная селедка (по-шведски «сюрстремминг») пошла на ура.

Война закончилась, а блюдо осталось: рыбу для сильных духом стали квасить по всей Швеции. Делают это и сейчас: результат военной бескормицы стал шведским национальным блюдом и туристическим аттракционом.

Банка с правильным сюрстреммингом должна быть вздувшейся: в консервах рыбка дображивает. Из-за этого авиакомпании запрещают туристам провозить сюрстремминг: взрыв банки — лайнер под списание. Но если не нюхать, говорят фанаты, рыбка — пальчики оближешь: пряная, солененькая, с кислинкой. Попробуйте, кто решится.

Павел Шинский