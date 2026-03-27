Во Владикавказе задержали скрывавшегося от следствия бывшего таможенника

Правоохранители задержали во Владикавказе бывшего сотрудника Брянской таможни, скрывавшегося от следствия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый в 2025 году, будучи сотрудником таможни, получил взятку 1 млн рублей. Следствие считает, что за эти деньги он оказывал содействие предпринимателям при таможенном оформлении. В отношении таможенника возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), однако он скрывался от следствия.

В августе 2025 года Советский суд Брянска санкционировал заочный арест подозреваемого. Сейчас он содержится под стражей.

Наталья Шинкарева