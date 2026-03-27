Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Владикавказе задержали скрывавшегося от следствия бывшего таможенника

Правоохранители задержали во Владикавказе бывшего сотрудника Брянской таможни, скрывавшегося от следствия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый в 2025 году, будучи сотрудником таможни, получил взятку 1 млн рублей. Следствие считает, что за эти деньги он оказывал содействие предпринимателям при таможенном оформлении. В отношении таможенника возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), однако он скрывался от следствия.

В августе 2025 года Советский суд Брянска санкционировал заочный арест подозреваемого. Сейчас он содержится под стражей.

Наталья Шинкарева

Новости компаний Все