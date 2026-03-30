АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» — в рейтинге 100 надежных банков России по версии Forbes

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» вошел в рейтинг 100 надежных банков России, составленный авторитетным деловым изданием Forbes в 2026 году.



Ежегодный рейтинг Forbes отмечает самые устойчивые и прозрачные финансовые организации. При формировании рейтинга эксперты учитывают данные аккредитованных Банком России рейтинговых агентств, ключевые финансовые показатели, устойчивость к макроэкономическим рискам, прозрачность структуры собственности, качество корпоративного управления и репутацию банка.

Включение АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в топ 100 банков России подтверждает финансовую стабильность кредитной организации и соответствие высоким стандартам надежности. Это результат эффективной стратегии банка, сочетающей низкорисковую кредитную политику, уверенную достаточность капитала, а также высокое качество корпоративного управления.

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», ИНН 5260059340, лицензия ЦБ РФ № 3300 от 08.09.2015