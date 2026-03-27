«Россети Тюмень» и Северо-Уральское управление Ростехнадзора усилят взаимодействие в региональной энергетике

В Сургуте состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и АО «Россети Тюмень». Документ подписали руководитель регионального управления Ростехнадзора Игорь Нисковских и генеральный директор системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО Елена Бакланова.

Стороны договорились о развитии сотрудничества и системном взаимодействии для обеспечения надежной работы и безопасности объектов электросетевого комплекса и устойчивого функционирования энергосистемы трех субъектов РФ. В частности, Северо-Уральское управление Ростехнадзора и энергокомпания намерены направить совместные усилия на выявление бесхозяйных энергообъектов и повышение готовности электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Документ также предполагает возможности для вовлечения отраслевых экспертов в рассмотрение вопросов совершенствования надзорной деятельности.

Генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова отметила значимость стратегического взаимодействия для энергосистемы Тюменского макрорегиона. «Мы рассматриваем Ростехнадзор не только как надзорное ведомство, а в первую очередь как надежного партнера для исполнения государственной политики в области электроэнергетики и достижения целей Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года. Это позволяет совместно сфокусировать внимание на вопросах своевременного подключения к электрическим сетям и обеспечения потребителей необходимой мощностью», – подчеркнула Елена Бакланова.

Отметим, что ряд положений Соглашения посвящен эффективным механизмам повышения готовности энергосистемы и персонала к нештатным ситуациям, а также профилактике незаконной деятельности сторонних лиц в охранных зонах линий электропередачи.

