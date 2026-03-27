Жителя Ростовской области осудили за убийство из-за места для рыбалки

В Ростовской области 47-летний мужчина признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, в Цимлянском районе в июне 2025 года на обочине дороги был обнаружен автомобиль, в котором находился 36-летний мужчина с признаками насильственной смерти. В ходе расследования правоохранители по камерам обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Им оказался 47-летний житель Октябрьского района.

Суд установил, что между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора из-за места для рыбалки. Обвиняемый в ходе конфликта достал пневматическую винтовку и выстрелил в голову и тело потерпевшего, а затем скрылся. Мужчине назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

Наталья Шинкарева