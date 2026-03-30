В Черноземье 31 марта ожидается солнечная погода, до +10°C

Во вторник, 31 марта, жителей Черноземья ожидает теплая и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +4°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура будет в течение дня колебаться от +8°C до +11°C, ночью также составит +8°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +6°C, днем — до +12°C, вечером температура составит +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +4°C, днем он поднимется до +9°C, вечером немного опустится до +8°C и еще до +6°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем потеплеет до +10°C, вечером будет +8°C, а ночью понизится до +6°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +4°C, днем — +8°C, к вечеру температура немного опустится до +7°C, а ночью — до +5°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит +5°C, днем поднимется до +10°C, вечером будет +8°C, ночью опустится до +6°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова