В Черноземье 30 марта ожидается солнечная погода, до +10°C

В понедельник, 30 марта, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода, возможны дожди. Температура будет варьироваться от +4°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +6°C, днем и вечером она продержится на отметке +10°C, а ночью опустится до +6°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +5°C, днем и вечером — до +9°C, а ночью температура опустится до +6°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске температура будет колебаться в течение дня от +4°C до +7°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем потеплеет до +9°C, вечером будет +7°C, а ночью понизится до +5°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле температура в течение дня составит +4°C…+6°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром температура составит +5°C, днем поднимется до +10°C, вечером будет +8°C, ночью снова опустится до +5°C. Ветер до 3 м/с. Возможна облачная погода с прояснениями, без осадков.

Алина Морозова