В Черноземье 29 марта ожидается пасмурная погода, до +13°C

В воскресенье, 29 марта, жителей Черноземья ожидает теплая погода. В большинстве областей ожидается пасмурный день с дождем. Температура будет варьироваться от +4°C до +13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +8°C, днем поднимется до +13°C, вечером опустится до +11°C и вернется к +8°C ночью. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +5°C, днем — до +10°C, вечером температура составит +8°C, а ночью опустится до +6°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +5°C, днем он поднимется до +11°C, вечером немного опустится до +9°C и еще до +5°C к ночи. Ветер до 6 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем потеплеет до +9°C, вечером будет +6°C, а ночью немного понизится до +5°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром будет +5°C, днем — +10°C, к вечеру температура опустится до +7°C, а ночью — до +5°C. Ветер до 5 м/с. Ожидается солнечная погода.

В Тамбове утром температура составит +4°C, днем поднимется до +9°C, вечером будет +7°C, ночью снова опустится до +4°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова