Двух жителей Удмуртии осудили за поджог сотовой вышки за 20 тысяч рублей

Верховный суд Удмуртии вынес приговор двум 18-летним жителям Воткинского района за поджог сотовой вышки. Их признали виновными в совершении диверсии (ст. 281 УК, вплоть до пожизненного), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Установлено, что молодые люди в начале 2025 года через мессенджер вступили в сговор с неизвестными, действующими в интересах иностранного государства. Фигуранты согласились поджечь вышку за 20 тыс. руб.

Вечером 15 февраля того же года они прибыли к базовой станции сотовой связи T2 в Воткинске, облили аппаратный шкаф бензином и подожгли его. По данным СУ СКР по Удмуртии, один из обвиняемых фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона.

Имущественный ущерб T2 составил 40,5 тыс. руб. Средства возмещены. На суде фигуранты признали вину частично. Один из подсудимых приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы, второй — к шести годам и трем месяцам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Противоправную деятельность фигурантов выявили сотрудники УФСБ по Удмуртии.