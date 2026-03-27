В Ростовской области на 90 суток приостановили работу шахты «Октябрьская-Южная»

Октябрьский райсуд Ростовской области постановил запрет на ведение работ, нахождение и передвижение людей в горных выработках на 90 суток на ООО «Шахта «Октябрьская-Южная». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как уточняется в сообщении, на объекте было выявлено 10 нарушений, из которых основные: отсутствие пожарооросительного трубопровода и крепления горных выработок.

По данным kartoteka.ru, ООО «Шахта «Октябрьская-Южная» учреждено в 2014 году. Генеральным директором предприятия является Олег Мищенко, а бенефициаром — Олег Калюжин. В 2024 году чистая прибыль компании составила 305 млн рублей, а убыток — 283,2 млн рублей.

Наталья Шинкарева