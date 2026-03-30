«Инфинити групп» отремонтирует дороги в Липецкой области за 407 млн рублей

АО «Липецкдоравтоцентр» заключило с ООО «Инфинити групп» договоры на две очереди ремонта автомобильных дорог в районах Липецкой области. Общая стоимость соглашений — 407,1 млн руб. Закупки осуществлялись у единственного поставщика. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках первого договора на 291,4 млн руб. субподрядчику предстоит отремонтировать два участка дорог Тербуны — Набережное — Волово и Волово — Захаровка — Александровка-границы района в Воловском районе общей протяженностью 10,4 км. В его обязанности входит восстановление дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя и установка недостающих остановочных знаков.

Второй договор стоимостью 115,7 млн руб. предусматривает выполнение ремонта первой очереди, однако конкретные участки дорог и виды работ, проводимые на них, не уточняются. Согласно данным портала госзакупок, соглашение было заключено в рамках контракта между АО «Липецкдоравтоцентр» и ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» на ремонт шести дорог общей стоимостью 817,1 млн руб. и общей протяженностью 44,2 км. Из документации следует, что «Липецкдоравтоцентру» необходимо отремонтировать дороги в Долгоруковском, Елецком, Задонском и Краснинском районах.

Приступить к выполнению работ по обоим договорам следует 1 апреля, завершить — до 20 октября 2026-го. Гарантийные сроки на различные виды работ составляют от полугода до десяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Инфинити групп» зарегистрировано в феврале 2013 года в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 135,1 млн руб. Директором является Алина Колышева. Учредителями выступают три юрлица: Акоп (Васяевич) Егиазарян, которому принадлежат 52% долей компании, а также Араик (Васяевич) Егиазарян и Егиазар (Васяевич) Егиазарян, которые владеют по 24% долей. Выручка ООО в 2024 году составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

В ноябре прошлого года «Инфинити групп» выиграло субподряд на ремонт дороги в липецких Тербунах за 480 млн руб.

Кабира Гасанова